Eerste bewoners besmet met coronavirus in woonzorgcentra Minnewater en De Zeventorentjes Mathias Mariën

20 april 2020

17u05 22 Brugge Op een aantal afdelingen van de Brugse Mintus woonzorgcentra De Zeventorentjes en Minnewater zijn besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Dat meldt voorzitter Pablo Annys.

In beide woonzorgcentra werden er de voorbije dagen meerdere bewoners steekproefgewijs getest. De meeste positief geteste bewoners hebben geen symptomen of bijkomende gezondheidsklachten. De familieleden van de betrokken bewoners werden reeds op de hoogte gebracht. Beide woonzorgcentra hanteerden al sinds midden maart strenge preventiemaatregelen tegen het coronavirus. In wzc Minnewater gaat het om vier besmettingen, in wzc De Zeventorentjes om 19.