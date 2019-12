Eerst nieuwjaarsborrel, daarna werken op Burg en Blinde-Ezelstraat Bart Huysentruyt

25 december 2019

11u09 0 Brugge Drie dag na de nieuwjaarsborrel op de Burg, op zondag 5 januari 2020, starten werken op de Burg, in de Blinde Ezelstraat en op de Vismarkt. Het gaat om nutswerken.

Na deze ingrepen wordt het wegdek hersteld. Er moet een zwaardere elektriciteitskabel getrokken worden naar een handelszaak op de Vismarkt en de enige manier om dit te doen is vanuit een cabine op de Burg. De nutsmaatschappijen halen meteen ook de oude, versleten kabels uit op dit traject en rond de Vismarkt en vervangen ze door nieuwe leidingen. Na de nutswerken wordt het wegdek hersteld. Er wordt op woensdag 8 januari gestart vanaf de Heilige Bloedkapel tot aan de hoek van de Breidelstraat. De aanpassingen in de Blinde-Ezelstraat starten op 13 januari en duren drie dagen. Op de Vismarkt zijn de werkzaamheden aan de nutsleidingen voorzien vanaf 3 februari tot vermoedelijk 10 april en dit rondom het plein. De aannemer werkt kant per kant.

De Blinde-Ezelstraat wordt volledig afgesloten voor alle verkeer met uitzondering voor de werknemers van stad Brugge die geen andere optie hebben om hun kantoor te bereiken of te verlaten dan via de Blinde-Ezelstraat. Er worden loopbruggen voorzien. De pleinen ondervinden minder hinder.