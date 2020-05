Exclusief voor abonnees

Eerst een maand als pop-up geprobeerd, nu openen Astrid en Francine échte winkel in hartje Brugge: “We zagen het potentieel”

Astrid Van Pamele (33) en Francine Jansseune starten decoratie- en accessoirezaak Atelier Twee

Bart Huysentruyt

28 mei 2020

08u52

0