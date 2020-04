Een zomer in je kot? Vakantiebutler biedt dichtbij een vijfsterrenvakantie aan Bart Huysentruyt

27 april 2020

21u00 0 Brugge De Brugse butler Kristiaan Polgar pakt tijdens de coronacrisis uit met de nieuwe dienst ‘Vakantiebutler’. Daarmee mikt hij op vakantie dicht bij huis, maar dan wel ééntje met vijf sterren.

Sinds enkele dagen is de service operationeel en dat is niet onopgemerkt gebleven: “Een ontbijt, lunch en diner serveren, bedden opmaken, allerlei activiteiten organiseren zoals een barbecue of picknick: we deden dat vroeger ook wel al met onze klanten die op vakantie gingen. Dus dat geen onbekend terrein voor ons. Door de coronacrisis en de lockdown zit het gros van Vlaanderen al enkele weken thuis en dus wilden we dat unieke vakantiegevoel naar de mensen thuis brengen”, zegt Kristiaan Polgar van VIP & Butler Services.

Yoga of live muziek

De pakketten zijn urenbundels. Je kan dus volgens je eigen tijdsbesteding of budget een butler reserveren. “Tijdens onze opdrachten hanteren we dezelfde troeven als anders”, zegt Polgar. “We gaan te werk volgens een persoonlijke aanpak en verzekeren daarbij toch de gevraagde afstand en hygiëne die de wetten en regels ons door de Nationale Veiligheidsraad voorgeschreven worden. Alle activiteiten zijn dan mogelijk, als ze door de overheid toegelaten worden. Denk aan fiets- en scootertochten, excursies, picknicks, thema’s, workshops, kinderanimatie en kinderopvang, volledige wellnessbehandelingen, yoga of live muziek. Alles is bespreekbaar en we hebben een actueel draaiboek wat al dan niet toegelaten is.”

Wie een vijfsterrenvakantie in eigen huis wil ervaren, kan vrijblijvend een afspraak maken met VIP & Butler Services. “Het concept slaat fantastisch aan want mensen hebben nood aan iets opbeurends”, besluit Polgar. Wat de ‘Vakantiebutler' kost, wordt niet meegedeeld. “Het hangt af van de wensen van de klant”, klinkt het.