Een van de mooiste Brugse pleinen krijgt een opknapbeurt Bart Huysentruyt

17 september 2020

09u20 1 Brugge Het Sint-Annaplein, een van de mooiste pleinen in Brugge, krijgt een grondige heraanleg. Door de slechte staat van zowel het wegdek als de riolering moet er ingegrepen worden. Ook de Joost De Damhouderstraat en de Korte Sint-Annastraat worden meegenomen in het ontwerp.

De plannen zijn ontworpen en de stad vraagt nu online de mening van de bewoners, die volgende week een brief krijgen met de link waar ze de volledige heraanleg in detail kunnen bekijken. Bedoeling is dat de werken dan gegund worden aan een aannemer in het voorjaar van 2021 en dat ze aanvatten in het najaar van 2021. “De totale duurtijd wordt geschat op acht maanden”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld).

Waterput

De rijweg op het Sint-Annaplein zal in mozaïekkeien volgens waaierverband worden aangelegd, de parkeerstroken in kasseien en de voetpaden in gezaagde grijze graniet. Ook de dolomietpaden rond de kerk worden hersteld. Rond het Sint-Annaplein komt er eenrichtingsverkeer. De stad plaatst ook een regenwaterput om het water van de kerk op te vangen. “Dit water zal gebruikt worden voor het bewateren van bloemen, bomen en planten in de onmiddellijke omgeving”, aldus Van Volcem.