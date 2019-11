Een oude traditie komt weer tot leven: Koolkerke herintroduceert de kleine kermis Bart Huysentruyt

12 november 2019

10u16 0 Brugge Didier Van Ooteghem (53) blaast een oude traditie nieuw leven in: op 30 november en 1 december is er weer een kleine kermis in Koolkerke.

Van Ooteghem is organisator van de Koolkerkse harmonie en ook spelend lid. “We waren al een tijdje op zoek om onze klassieke kerstmarkt te vervangen’” vertelt Didier Van Ooteghem. “De kleine kermis vond vroeger traditioneel plaats op sinterklaasdag of de zondag ervoor. Sint-Nicolaas is immers de patroon van de parochie.”

De Koolkerkenaars vierden dit feest met overgave tot in de jaren zestig van vorige eeuw. Het was niet alleen het tijdstip om in de cafés het hout van het naburige domein Fort van Beieren per opbod te verkopen, maar vooral een feest voor de inwoners. In de vele cafés speelden orkestjes of mechanische orgels en ging iedereen op de dansvloer. “We willen weer inzetten op die ouderwetse gezelligheid”, zegt de organisator. De kleine kermis vindt plaats op 30 november en 1 december in de Koolkerkse sportzaal. De toegang is gratis.