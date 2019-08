Een nette stad heeft zijn prijs: een proper Brugge kost 3,6 miljoen euro Bart Huysentruyt

20 augustus 2019

10u18 0 Brugge Het proper houden van Brugge kost de stad jaarlijks 3,6 miljoen euro. Dat zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld).

Het verwijderen van onkruid, het oprapen van zwerfvuil, het ledigen van afvalmanden en het opruimen van het zand in Zeebrugge zijn slechts enkele taken die het stadspersoneel van de cluster Openbaar Domein op zich neemt. “Alleen al het onkruid verwijderen neemt 21.686 werkuren in beslag per jaar. We investeren hier jaarlijks anderhalf miljoen euro in”, zegt Van Volcem. Het verwijderen van zwerfvuil neemt 38.081 werkuren in beslag en kost de stad een miljoen euro. “De totale kostprijs van al die werken kosten de Bruggeling zo'n 30 euro per jaar. Uit de analyse van de cijfers blijkt dat het verwijderen van zwerfvuil in het centrum drie keer meer kost dan in de deelgemeenten. Het aantal werkuren voor het ledigen van afvalmanden in het noorden en centrum ligt hoger dan in de andere sectoren, het toerisme is hier een verklarende factor. In Sint-Andries besteden we extra aandacht aan onder meer de opkuis van het Jan Breydelstadion.”