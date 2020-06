Eén man blijkt op z'n eentje verantwoordelijk voor inbrakenplaag in bestelwagens: parket vervolgt hem voor 72 feiten Siebe De Voogt

08 juni 2020

16u05 5 Brugge Een 41-jarige Bulgaar riskeert in de Brugse rechtbank 4 jaar cel voor liefst 65 inbraken en 7 pogingen daartoe in bestelwagens van zelfstandigen. Aleksandr P. sloeg vooral toe in West-Vlaanderen. In een garagebox van z'n heler in Limburg troffen speurders naar eigen zeggen “een grot van Ali Baba” aan.

West-Vlaanderen werd in 2018 en 2019 geconfronteerd met een stijgend aantal inbraken in bestelwagens van zelfstandigen. Telkens werd het slot van de achterdeur geforceerd en werden duizenden euro’s aan werkmateriaal uit de laadruimte meegenomen. “Er waren soms meerdere inbraken per nacht", vertelde procureur Fien Maddens maandagmorgen in de Brugse rechtbank. “Via de ANPR-camera’s kregen we een nummerplaat in het vizier, die ingeschreven was in een Luxemburg en gekoppeld was aan een Citroën C5.”

Grot van Ali Baba

De eigenares bleek de wagen op 20 september 2018 te hebben verkocht aan “twee mannen van buitenlandse origine”. Het verkoopscontract leidde de speurders tot bij de Bulgaar Aleksandr P. (41). Op afgeluisterde telefoongesprekken was te horen hoe de man instructies gaf met betrekking tot de verkoop van werkmateriaal aan een 56-jarige landgenoot. Zijn garagebox in het Limburgse Nieuwerkerken lag volgestouwd met gestolen spullen. Speurders omschreven de ruimte als een ware “grot van Ali Baba”. Op 20 mei vorig jaar konden ze de heler en P. in de boeien slaan, terwijl ze gestolen werkmateriaal aan het overladen waren in een bestelwagen.

P. kon volgens het parket gelinkt worden aan 65 inbraken en 7 pogingen daartoe in onder meer Oostkamp, Tielt, Oostende, Brugge, Lummen, Gent en Kontich. Hij riskeert daarvoor een effectieve celstraf van 4 jaar. “Te veel”, vindt zijn advocate Nadia Lorenzetti. Zij vroeg de rechter om een celstraf van maximum 3 jaar. “Mijn cliënt zit al sinds 21 mei 2019 in voorhechtenis. Dat is voldoende om hem tot inzicht te brengen.” Rozalin D., de heler van P., riskeert 37 maanden cel. Hij kwam niet opdagen voor zijn proces. Uitspraak op 29 juni.