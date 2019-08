Een lief had hij al, nu vindt ‘De Mol’ en voormalig priester Pieter Delanoy ook nieuwe roeping Mathias Mariën

20 augustus 2019

16u24 0 Brugge Pieter Delanoy - winnaar van ‘De Mol 2018' - is vanaf nu te boeken als voorganger van een ceremonie. Dat maakt de Bruggeling, die in het begin van de zomer ontslag nam als priester, zelf bekend op zijn sociale media en website. “Na iets meer dan 10 jaar priester geweest te zijn, heb ik er voor om gekozen om mijn eigen weg te gaan, met mijn vriendin aan mijn zijde. Ik zal blijven les geven, maar wil me ook verder toeleggen op wat ik zo graag doe: voorgaan en mensen begeleiden op de belangrijke knooppunten van hun leven”, klinkt het.

De Bruggeling was de voorbije jaren onder meer hulppriester van de pastorale eenheid Sint-Trudo Assebroek, maar werd bij het grote publiek vooral bekend door zijn deelname aan ‘De Mol’. Door een nieuwe liefde in zijn leven besloot Delanoy eerder dit jaar te stoppen als priester en zijn hart te volgen. Dat bracht hem op een nieuw spoor: het verzorgen van allerhande ceremonies én het geven van lezingen. Op zijn sociale media laat Pieter alvast blijken dat zijn plannen serieus zijn. “Even promotie zonder mezelf te hoog te willen inschatten. Ken je iemand die op zoek is naar een voorganger voor welke ceremonie dan ook? Viering van nieuw leven? Relatiezegen? Afscheid nemen? Dan kan ik misschien wel helpen...”, staat er te lezen, waarna hij verwijst naar zijn website.

Van geboortes tot begrafenis

Op de website wordt al snel meer duidelijkheid over de mogelijkheden. Wil je de geboorte van je kindje, je huwelijk of het afscheid nemen van een dierbare sterk, stijlvol maar ook modern of persoonlijk maken? Dan kan je vanaf nu Pieter Delanoy boeken om de ceremonie voor te gaan of te verzorgen. Bedoeling is om een ceremonie persoonlijk te maken én met karakter. De Bruggeling is voorlopig zelf niet bereikbaar voor wat extra commentaar over zijn nieuwe activiteit. Wie meer wil weten over de mogelijkheden, kan terecht op zijn website.

​