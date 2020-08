Eén lichtgewonde bij zware botsing aan Dampoort Siebe De Voogt

12 augustus 2020

18u17 9 Brugge Op de Brugse ring botsten woensdagnamiddag twee wagens op elkaar. Eén betrokkene raakte lichtgewond.

Het ongeval vond even voor 15 uur plaats ter hoogte van de Dampoortsluis. Twee personenwagens reden er op elkaar in. De klap was bijzonder hevig, want één van de auto’s werd weggeslingerd en kwam uiteindelijk tot stilstand tegen een verlichtingspaal. Eén inzittende liep lichte verwondingen op. Door het ongeval was het kruispunt aan de Dampoort een tijdlang versperd. De politie leidde het verkeer in goede banen.