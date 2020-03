Een lange wachtrij voor de deur: zo kaart Sint-Clara lange wachtlijsten aan Bart Huysentruyt

05 maart 2020

17u13 0 Brugge Met een lange wachtrij voor de deur heeft Centrum Kinderzorg en Gezinsondersteuning Sint-Clara de lange wachtlijsten in de zorgsector aangeklaagd. “De aangekondigde besparingen voor welzijn zullen het niet meer werkbaar maken”, zeggen ze.

Op 5 maart werd niet alleen door de welzijnssector in Brussel betoogd tegen de komende besparingen. Ook vanuit het Centrum Kinderzorg en Gezinsondersteuning wilden ze hun stem laten horen. “We vormen dan ook een lange rij wachtenden aan onze gesloten deur om zo ieder wachtend kind of gezin uit te beelden. We maken visueel hoelang deze kinderen al aan het wachten zijn op hulp”, zegt Liesbeth Vandamme van Sint-Clara. Er staan momenteel 58 jonge kinderen op hun wachtlijst voor niet-rechtstreeks toegankelijke residentiële hulp, meer dan dertig kinderen wachten op mobiele begeleiding en ondersteuning voor gezinnen telt 108 wachtenden in Brugge. “Elke week moeten we meerdere gezinnen de boodschap geven dat we hen niet kunnen helpen, elke week krijgen we e-mails met een vraag naar opvang voor jonge baby’s en peuters. Zij verblijven vaak in negatieve thuissituaties zolang er geen alternatief is.”