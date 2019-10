Een idee rond duurzame voeding in Brugge? Doe dan mee aan de wedstrijd Brugge Smaakt Bart Huysentruyt

21 oktober 2019

14u41 0 Brugge Wie een goed idee heeft rond duurzame voeding in Brugge, kan een innovatief projectvoorstel indienen voor 18 november.

De projectvoorstellen moeten kaderen in een of meerdere thema’s van de voedselstrategie, zoals stadslandbouw, stadstuinieren, korte keten, voedselverlies, Fair Trade en minder vleesconsumptie. Zowel projecten die opgestart zijn in 2019 of die ten laatste in 2020 worden opgestart komen in aanmerking. De winnaars krijgen een geldprijs van maximum 2.500 euro. Deze prijs moet gebruikt worden om de werkzaamheden of aankopen te bekostigen die beschreven zijn in de aanvraag. “De stad zet zijn schouders onder een duurzame voedselstrategie”, zegt schepen van Klimaat Minou Esquenet (CD&V). “We moedigen lokale, milieuvriendelijk geproduceerde en seizoensgebonden voeding aan. Dat is niet enkel goed voor onze gezondheid, maar ook voor het milieu.”

Om deel te nemen aan de wedstrijd moet je het inschrijvingsformulier gebruiken en voor 18 november terug sturen via mail: leefmilieu@brugge.be of op volgend adres: Huis van de Bruggeling, Frank van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge (t.a.v. dienst Leefmilieu). De ingediende projecten worden beoordeeld volgens de volgende criteria: innovatie, sociaal- en milieu-impact, herhaalbaarheid, prijs-kwaliteitsverhouding. Meer info op foodlab.brugge.be.