Eén dag na verplichte sluiting krijgt Brugs restaurants al inbrekers over de vloer: “Voor 8.000 euro gestolen, net nu we het al zo moeilijk hebben ...” Mathias Mariën

15 maart 2020

17u33 312 Brugge Eén dag nadat de horecazaken verplicht de deuren moesten sluiten, kreeg een Brugse restaurants al een inbreker over de vloer. Bij Au-Gusto Wine & Dine nam de dader voor zo'n 8.000 euro aan elektronische apparaten mee. Vlak voordien probeerde hij ook bij de buren binnen te breken. Toen dat niet lukte, rustte hij een halfuur uit op het terras met een sigaret alvorens het Italiaans restaurant binnen te dringen. “Dit is verschrikkelijk, net op het moment dat we het al zo hard te verduren krijgen", zucht uitbater Federico Cappuccilli.

De inbreker sloeg zaterdagnacht z’n slag op de site Oud Sint-Jan in hartje Brugge. Even voor 3 uur was de man voor het eerst te zien op camerabeelden van B-In en Mister Spaghetti. “Bij ons probeerde hij de voordeur te forceren, maar gelukkig is dat niet gelukt en blijft de schade beperkt tot een kapotte klink”, zegt Veerle Jacob van Mister Spaghetti. “Jammer genoeg is hij via ons terras wel kunnen binnendringen bij de buur."

8.000 euro kwijt

Die buur is het Italiaans restaurant Au-Gusto Wine & Dine. Opvallend: de inbreker was duidelijk niet gehaast en nam na zijn eerste mislukte inbraakpoging uitgebreid de tijd om tot rust te komen. Dat deed hij bijna een halfuur lang op het terras van Mister Spaghetti. Voetjes in de lucht, sigaretje in de mond en inbrekersmateriaal bij de hand wachtte de dader rustig op het geschikte moment. Uiteindelijk besloot hij via het terras een raam van de keuken van het Italiaans restaurant te forceren en zo binnen te dringen. Eenmaal hij de zaak binnen raakte, bleef hij nog koelbloedig ook. “Hij schakelde de camera in onze keuken uit en begon daarna zijn rooftocht door onze zaak", vertelt uitbater Federico Cappuccilli. “Hij nam de inhoud van onze kassa mee, al zat daar gelukkig niet veel meer in. Het ergste is dat hij wel al onze tablets en een Macbook Pro meenam. Alles samen zijn we voor 8.000 euro bestolen. Een fikse tegenslag, zeker als je weet dat we het al zo hard te verduren hebben sinds de verplichte sluiting van de horeca.”

Camerabeelden

Hoewel de dader één van de camera’s uitschakelde, is hij wel duidelijk te zien op bewakingscamera’s van de buren. De politie is ondertussen een onderzoek gestart naar de man. “Alles was hier verlaten, het is echt geen aangenaam gevoel om te weten dat ze in je zaak zijn binnengedrongen. Hij was zeker niet gehaast, aangezien de inbreker ook nog een flesje wijn mee naar huis nam”, zegt Federico. Nog zaterdagnacht werd op de parking van Oud Sint-Jan de ruit van een Volkswagen ingeslagen. Daar werd een rugzak gestolen. Mogelijk is ook dat het werk van dezelfde dader. Gemeenteraadsleden Pol Van Den Driessche en Nele Caus (N-VA) vrezen dat er de komende weken nog extra inbraken zullen volgen nu de horecazaken er verlaten bijliggen en hebben een mail gestuurd naar de burgemeester met de vraag om extra patrouilles in het straatbeeld in te zetten. “Op die manier worden potentiële inbrekers hopelijk afgeschrikt. De horeca heeft het al hard genoeg te verduren in deze periode", zegt Pol VDD.