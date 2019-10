Exclusief voor abonnees Eén dag na vernietigende brand vindt Myriam (67) tijdelijk onderdak: “Mijn droom ligt wel aan diggelen” Mathias Mariën

08 oktober 2019

15u32 0 Brugge Eén dag nadat een zware brand haar net gerenoveerd appartement vernielde langs de Potterierei, heeft Myriam De Keyser (67) een oplossing gevonden voor de komende maanden. De vrouw kan alsnog langer in haar huurhuis blijven. “Wellicht zal dat nog lange tijd zo zijn. Ik ben in mijn flat geweest en werkelijk alles is vernield. Het is één grote ravage", zucht Myriam.

De 67-jarige vrouw moet zichtbaar nog steeds bekomen van de zware brand die maandagochtend haar flat vernielde langs de Potterierei in Brugge. “Twintig jaar na mijn scheiding kon ik eindelijk iets kopen voor mezelf en volledig inrichten zoals ik het wou. Alles was klaar voor de verhuis. Zondag verhuisden we nog heel wat dozen vol persoonlijke spullen. Dat is allemaal verloren, klaar voor de vuilnisbak.”

