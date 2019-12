Exclusief voor abonnees Eefje Depoortere (32) verovert wereld als presentator van e-sportswedstrijden: “Misschien moet ik Sporza toch eens een mailtje sturen” Freek Evers

10 december 2019

14u55

Bron: De Morgen 4 Brugge Ze spiegelt zich graag aan Sporza-journalist Filip Joos. Eefje ‘Sjokz’ Depoortere groeide met honderdduizenden volgers uit tot de populairste gastvrouw van de grootste gamingcompetitie ter wereld. Nu Brussel de Europese hoofdstad van de e-gaming wordt, hoopt ze op een definitieve doorbraak bij het grote publiek.

“Ik heb geen goede herinneringen aan mijn schooltijd.” Als Eefje Depoortere (32) over haar jeugd vertelt, snijden niet alleen haar woorden, maar ook haar aanblik in je vel. De herinneringen aan een speelplaats vol bakvissen gommen haar glimlach even uit. “Ik was niet sociaal. Meer zelfs, ik was niet geïnteresseerd in wat mijn leeftijdgenoten bezighield. En dan was ik nog een streber ook.” School, huiswerk, gamen en repeat.

