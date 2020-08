E40 richting Oostende tijdlang versperd door ongeval in Brugge Mathias Mariën

19 augustus 2020

22u30 0 Brugge De E40 richting Oostende was woensdagavond een tijdlang versperd ter hoogte van Brugge door een zwaar verkeersongeval.

Een Britse en een Belgische wagen kwamen er even na 21 uur in botsing ter hoogte van de oprit. Eén wagen ging aan de rechterkant van de weg in de vangrail om vervolgens weer op de rijweg tot stilstand te komen. Door het ongeval was de E40 bezaaid met brokstukken en volledig versperd. Er ontstond een file tot voor Brugge. In totaal werden vier mensen met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren wordt onderzocht. Even na 22 uur was de weg weer vrij.