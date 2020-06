Dwangsom van 2.000 euro per flesje: brouwerij Brugse Beer moet naam veranderen na klacht van gelijknamig biercafé Bart Huysentruyt

19 juni 2020

08u10 16 Brugge Brouwerij Brugse Beer moet verplicht zijn naam gedeeltelijk wijzigen in ‘Beer van Brugge’. Een klacht van café ’t Brugs Beertje ligt aan de oorzaak van het dispuut. Een rechter oordeelde dat de combinatie ‘Brugse’ en ‘Beer’ niet meer kan.

Eerst was er een dispuut over de naam ‘Brugse’, waar Brouwerij De Halve Maan en Alken-Maes met hun populaire bier ‘Brugse Zot’ exclusiviteit meenden over te hebben. Die procedureslag won brouwerij Brugse Beer nog. Maar een ander dispuut doet de brouwerij van Stéphane Kolijn nu wel zwichten. Cafébaas Dries Brouckaert van ’t Brugs Beertje vreesde dat het nieuwe biermerk voor verwarring zou zorgen. Zijn zaak geniet immers bekendheid over de landsgrenzen heen. De ondernemingsrechtbank geeft het café gelijk. Per achtergebleven flesje moet de brouwer een dwangsom van 2.000 euro betalen, met een maximum van 250.000 euro.

Legende

Een ‘Brugse Beer’ kan niet meer en het verbod is nauwkeurig omschreven en beperkt door de rechter als elke aan mekaar geschreven woordcombinatie van Brugs of Brugse gevolgd door Beer. “Ik ben ontgoocheld”, zegt Stéphane Kolijn. “De Beer van Brugge is een legende, dat is publiek gemeengoed. Iedereen mag erover vertellen. Maar blijkbaar mag je de naam niet zomaar gebruiken. De rechtbank schildert ons af als profiteurs die proberen bier aan de man te brengen op basis van dit café.”

In beroep

Dus wijzigde Kolijn de naam van zijn brouwerij in Beer van Brugge. “De bedoeling is altijd geweest om de eeuwenoude legende van de stad Brugge in de kijker te zetten, niet om ergens zogenaamd van mee te profiteren. Dat zie je ook in al ons promomateriaal en op de fles.” Maar Kolijn laat het daar niet bij. “We gaan in beroep tegen deze beslissing. Maar ondertussen moeten we wel 75.000 flessen bier, die klaar staan voor vertrek, labelen en herverdelen over de verkooppunten.”