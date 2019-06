Duo op fietsen berooft zes bejaarden van handtassen: tot 3 jaar cel gevraagd Jelle Houwen

18 juni 2019

16u37 0 Brugge Twee piepjonge Bruggelingen van 19 jaar riskeren elk een fikse celstraf omdat ze zes bejaarden ofwel beroofden van hun handtas, ofwel andere kleinoden buitmaakten. Ze sloegen altijd op dezelfde manier toe: ze reden in volle vaart op hun fiets langs het slachtoffer en trokken met geweld de handtas mee. Met de opbrengst kochten ze voornamelijk drugs.

Begin 2018 werd Brugge geteisterd door verschillende van dergelijke diefstallen met geweld. Nu blijken S.V. en N.D. voor minstens zes feiten verantwoordelijk te zijn. S.V. pleegde twee feiten van handtasroven, maar stal ook een fiets van een bejaarde, haalde met een gestolen bankkaart heel wat geld af en pleegde een winkeldiefstal in de Colruyt. Hij riskeert 2 jaar cel. N.D. pleegde dan weer alle zes de feiten en riskeert 3 jaar cel. “We kunnen op zijn minst zeggen dat de feiten erg laf zijn”, sprak de procureur. “Het gaat ook om slachtoffers van een zekere ouderdom. Telkens fietsten ze langs het slachtoffer en grepen de handtas vast. Ze bleven een tijd buiten schot tot de bankkaart van een van de slachtoffers gebruikt werd in het Kruitvat. Zo kwam S.V. in het vizier. Hij werd ook herkend via camerabeelden.” S.V. verbleef toen in een jeugdinstelling in Sint-Andries en daar werd de gestolen fiets teruggevonden. Hij vloog achter tralies maar weigerde de naam van N.D. te zeggen. Maar ook die kon later, na nieuwe feiten, opgepakt worden. Drie slachtoffers stelden zich burgerlijke partij. De twee jongens richtten zich vol spijt tot hen: “het spijt ons enorm. We kunnen niet goed maken wat we deden maar zullen jullie vergoeden. We zullen iets maken van ons leven.” De jongens hadden al toegegeven dat ze het geld voornamelijk gebruikten om cocaïne te kopen. Met de gestolen bankkaart kochten ze allerlei aan in de winkel tot de rekening geplunderd was. Een van de slachtoffers, de 81-jarige C. sprak de jongens ook aan: “Jullie moeten echt iets maken van jullie leven. Zoek werk en hou je met iets nuttig bezig”, sprak ze. De advocaten van de jongens vroegen om een werkstraf. Vonnis op 17 juli.