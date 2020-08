Duo met mondmasker aan bedreigt voorbijgangers met mes en berooft hen Bart Boterman

04 augustus 2020

12u54 1 Brugge De politie is bezig met een onderzoek naar twee gevallen van afpersing onder bedreiging van een mes, zaterdagnacht aan de Gentpoortvest in Brugge.

Twee jongemannen, met een mondmasker aan, hielden zich er schuil in de struiken. Toen een voorbijganger passeerde, werd die bedreigd met een mes. Het slachtoffer moest zijn geld afgeven, maar had slechts 5 euro op zak. Pas toen hij zijn lege portefeuille toonde, lieten ze hem gaan.

Een uur later gebeurde hetzelfde met een fietser. Die gaf de 150 euro die hij op zak had. Er vielen geen gewonden, maar beide slachtoffers waren in shock.

De Brugse politie kamde de buurt nog uit, maar kon beide mannen, die Engels spraken, niet meer aantreffen. Er is een onderzoek bezig, bevestigt de politie.