Duo geklist na achtervolging tussen Frankrijk en Brugge: chauffeur haalt tot 180 per uur en ramt twee politiewagens Mathias Mariën

17 juni 2019

14u07 16 Brugge De politie van Brugge heeft maandag kort na de middag twee Fransen opgepakt, die pas na een lange achtervolging door West-Vlaanderen tot stilstand konden gebracht worden. Ze haalden snelheden tot 180 kilometer per uur én ramden ook twee politievoertuigen.

Het duo was aan de Franse grens in Ghyvelde, vlak bij De Panne, weggereden van een politiecontrole. Waarom ze dat deden, is voorlopig onduidelijk. Vast staat dat de bestuurder geen enkele risico schuwde om de politie van zich af te schudden. De wagen reed net over de Franse grens de E40 op en werd meteen achtervolgd aan waanzinnig hoge snelheden. Verscheidene politiezones probeerden de wagen vergeefs aan de kant te zetten.

“Uiteindelijk reed de auto tot in Brugge, nadat ze waren afgereden in Loppem”, zegt politiewoordvoerster Lien Depoorter. Verscheidene interventieteams hielden zich schuil om de wagen tot stilstand te krijgen. Uiteindelijk kon de bestuurder nog vluchten langs de Rijselstraat, Dorpstraat, Ten Briele om uiteindelijk toch tot stilstand gebracht te worden langs de Vaartdijkstraat. “We konden twee mensen oppakken”, bevestigt de Brugse politie. De verdachten zullen nu verder ondervraagd worden. In hun vlucht beschadigden ze twee politievoertuigen en ramden ze nog een boom.