Duo achter Hertog Jan opent deze maand pop-up met alleen zeevruchten: “We halen strandsfeertje naar Sint-Michiels” Bart Huysentruyt

05 juni 2019

15u52 0 Brugge Voormalig sterrenchef Gert De Mangeleer en zakenpartner Joachim Boudens openen eind deze maand tijdelijk een nieuw restaurant in Sint-Michiels. In Bar Bulot zal je drie zomermaanden lang kunnen proeven van zeevruchten zoals oesters, kreeft of vis op de grill. “We brengen het strandsfeertje naar Sint-Michiels in afwachting van de opening van onze Parijse bistro”, zeggen ze.

In het hoofd van Gert De Mangeleer en Joachim Boudens is het nooit stil, dat mag duidelijk zijn. Nadat ze eind vorig jaar de deuren sloten van hun driesterrenzaak Hertog Jan, is sinds een paar maanden restaurant L.E.S.S. op ‘t Zand in Brugge geopend. De ‘eatery’ is een schot in de roos. De cijfers zijn veel beter dan het duo op voorhand had verwacht. “De meeste klanten reserveren voor een tafel", zegt Joachim Boudens. “Maar als er een tafel vrij is, dan raakt die snel ingevuld door de vele passanten op 't Zand. Eind deze week hopen we bovendien ook ons terras te kunnen plaatsen. Dat is goed voor nog eens 36 extra zitplaatsen.”

Nieuwe projecten

Het duo was tijdens de eerste weken heel vaak aanwezig in L.E.S.S., maar dat is nu steeds minder het geval. “We concentreren ons stilaan op nieuwe projecten", geeft Gert De Mangeleer toe. Een van die projecten is een nieuw pop-uprestaurant in Sint-Michiels, op de vroegere locatie van L.E.S.S. “Dat gebouw blijven we huren en dus moeten we er iets mee aanvangen”, zegt De Mangeleer. “In afwachting van de definitieve omvorming tot Parijse bistro willen we er een seafood-restaurant van maken.”

Basic

Twee dichte medewerkers van Joachim en Gert zullen de zaak runnen. “Zowel Pieter als Maxim zijn momenteel nog actief in L.E.S.S., maar popelen om aan deze nieuwe uitdaging te beginnen", zegt Joachim Boudens. “We halen inspiratie uit buitenlandse beachbars, waar je enkel zeevruchten kan krijgen. Op de kaart staan straks kreeft, kokkels, moules de buchots, oesters of vis op de grill. Die serveren we basic, met een beetje brood en olijfolie.”

Zomerse hotspot

Het zou zonde zijn, zeggen de twee ondernemers, om de zaak in Sint-Michiels niet open te houden. “We hebben daar een keuken, meubilair en een schitterend terras. We willen er echt een zomerse hotspot van maken. Voor de inrichting gaan we sober. We konden een lot oude caféstoelen opkopen en hebben ze in het wit geschilderd. Ons personeel staat echt te popelen om eraan te beginnen.”

Op 27 juni gaat het tijdelijke restaurant, dat Bar Bulot gaat heten, open. Eind september sluit het alweer de deuren. Daarna start de verbouwing van het pand tot Parijse bistro. Dat restaurant, dat mikt op de betere Franse keuken, krijgt voorlopig de werktitel ‘Classic’. “We willen graag tegen eind november open gaan”, besluit Joachim Boudens.