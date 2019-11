Duizenden liters water stromen Brugs gerechtsgebouw binnen door defect urinoir: “Dringende renovatie dringt zich op” Mathias Mariën

18 november 2019

11u42 8 Brugge Een defect urinoir heeft zondagnacht een deel van het Brugs gerechtsgebouw onder water gezet. Het toilet is al maandenlang buiten werking, maar momenteel is het onzeker hoe het lek plots kon ontstaan. De schade aan de vloer en de muren is duidelijk te zien. Het is niet de eerste keer dat er problemen opduiken met het pand. Vanaf januari zal een nieuwe facilitymanager zich over alle (potentiële) gebreken buigen.

Het waren de nachtwakers die zondagnacht tijdens hun ronde water hoorden sijpelen. Op de benedenverdieping werden ze geconfronteerd met water dat door het plafond en langs de muren naar beneden stroomde. Al snel was duidelijk dat de oorzaak een verdieping hoger lag. Een urinoir in de mannentoiletten was er al een tijd defect, maar veroorzaakte nu schijnbaar plots toch grote problemen. Hoe dat komt, is momenteel verre van zeker. Mogelijk gebruikte iemand toch het defecte toilet - ook al hing er een waarschuwingsbordje - al is die kans eerder miniem, omdat in het weekend niemand op die plaats moet zijn.

Plafond komt naar beneden

Door het optreden van de nachtwakers kon vermeden worden dat nog meer water wegstroomde. Nu al wordt geschat dat duizenden liters verloren gingen. Er stonden op de gelijkvloerse en eerste verdieping dan ook plassen. In de toiletten op de benedenverdieping kwam het plafond naar beneden door de kracht van het water. Kuisploegen stelden in de vroege ochtend alles in het werk om de vloer - in tapijt - zo droog mogelijk te krijgen. Dat lukte maar deels, aangezien de schade zowel op de vloer als op de muren nog duidelijk te zien was.

In het toilet is een afvoerputje om, in geval van een ‘overstroming’, te vermijden dat het water zich kan verspreiden over de verdieping. Enig probleem is dat het putje... hoger is gelegen dan het overstroomde toilet

Opvallend: in het toilet is een afvoerputje om, in geval van een ‘overstroming’, te vermijden dat het water zich kan verspreiden over de verdieping. Enig probleem is dat het putje... hoger is gelegen dan het overstroomde toilet.

Gebouw uit 1985

Het is niet de eerste keer dat het pand, dat nochtans pas dateert uit 1985 en eigendom van de Regie der Gebouwen is, met mankementen kampt. “Een dringende renovatie dringt zich op”, klonk het eerder al: een geluid dat dezer dagen nog steeds te horen valt binnen het Brugse gerechtsgebouw.

Eind 2017 stortten nog plafonds naar beneden, nadat sneeuw was beginnen smelten. Dat veroorzaakte toen stevige wateroverlast, een euvel dat al diverse keren voorkwam.

Het is momenteel niet duidelijk onder wiens verantwoordelijkheid dit defect en de gevolgen vallen. Vanaf januari treedt in elk geval een nieuwe facilitycoördinator in dienst, die dergelijke zaken opvolgt en preventief opspoort.