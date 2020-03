Duitser krijgt 30 maanden cel voor smokkel van twee transmigranten in de koffer van zijn wagen Siebe De Voogt

25 maart 2020

14u01 0 Brugge Een 24-jarige Duitser heeft een effectieve celstraf van 30 maanden gekregen voor mensensmokkel. Yusef E. werd in het najaar betrapt in de Zeebrugse haven, toen hij wilde inschepen op een ferry naar het Verenigd Koninkrijk. In de koffer van zijn wagen zaten twee transmigranten verstopt.

Het was een alerte bewakingsagent die op 6 november vorig jaar onraad rook bij de grenscontrole aan P&O Ferries en de scheepvaartpolitie verwittigde. Toegesnelde agenten troffen in de koffer van een Renault Kadjar met Duitse nummerplaat twee volwassen mannen uit Koeweit aan met hun bagage. De chauffeur, een 24-jarige Duitser, werd meteen in de boeien geslagen.

“De transmigranten was duidelijk aangegeven welk verhaal ze moesten vertellen”, stelde de procureur tijdens de zitting in de Brugse rechtbank. “Ze verklaarden dat ze aan een tankstation op goed geluk in een wagen waren gestoken, die vermoedelijk naar het Verenigd Koninkrijk zou rijden. Vreemd, want de auto had een Duitse nummerplaat.”

Gelijkaardige feiten

Yusef E. vertelde eerst dat hij voor vier dagen naar zijn neef wilde gaan in het Verenigd Koninkrijk. Hij had daarentegen een retourticket op zak voor de volgende dag. Uiteindelijk gaf de Duitser toe dat hij 4.500 euro kreeg om twee mensen te smokkelen. De slachtoffers had hij opgepikt in de buurt van Luik.

Volgens het parket was de smokkel via Zeebrugge geen eenmalig feit. Op 21 september vorig jaar bood een Palestijn zich aan op de luchthaven van Zaventem met de Duitse papieren van E. De man zou in Duitsland ook gelinkt kunnen worden aan twee feiten van mensensmokkel uit 2017 en zou ook in Denemarken bekend staan voor een gelijkaardig feit.

16.000 euro boete

Yusef E. vroeg voor de feiten in Zeebrugge om een straf met uitstel. “Mijn cliënt zat op café te praten, toen iemand hem hoorde praten over een reis die hij naar Londen wilde maken”, pleitte zijn advocate Emily De Ceuninck. “Hij werd daarop aangesproken door een man die hem vroeg om twee mensen mee te nemen. Mijn cliënt was werkloos en was volop zijn huwelijk aan het regelen. Hij had geld nodig en is overstag gegaan. Hij begrijpt dat het anders had kunnen aflopen. Het was al moeilijk om één persoon in die koffer te krijgen.” Naast de celstraf legde de rechter Yusef E. ook een geldboete van 16.000 euro op.