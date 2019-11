Duitser blijft vast voor smokkel van twee mannen in koffer van z’n wagen Siebe De Voogt

12 november 2019

16u06 0 Brugge Een 23-jarige Duitser blijft een maand langer in de cel op verdenking van mensensmokkel. Dat heeft de Brugse raadkamer dinsdagnamiddag beslist. De twintiger werd vorige week betrapt in de haven van Zeebrugge met twee mannen in de koffer van z’n wagen.

De verdachte mensensmokkelaar bood zich vorige woensdag in de vooravond aan bij de grenscontrole van P&O Ferries. Hij wilde de ferry nemen richting het Verenigd Koninkrijk. In de koffer van z’n Renault Kadjar trof de scheepvaartpolitie echter twee volwassen mannen aan met hun bagage, terwijl er volgens het parket eigenlijk maar plaats was voor één persoon. Het duo verklaarde afkomstig te zijn uit Koeweit en gesmokkeld te willen worden naar het Verenigd Koninkrijk.

Volgens het parket was de werkwijze van de mensensmokkelaar niet zonder risico. “Bij een verkeersongeval of brand zaten die mannen gevangen in de koffer en konden ze mogelijk het leven laten”, stelde procureur Frank Demeester. Ook de raadkamer tilt zwaar aan de feiten en besliste de aanhouding van de Duitster dinsdagnamiddag met een maand te verlengen.