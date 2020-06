Dudzelenaars kunnen na renovatie opnieuw terecht in De Wagenschuur Bart Huysentruyt

02 juni 2020

10u48 0 Brugge De oude Wagenschuur in Dudzele krijgt eindelijk een opknapbeurt. Het gebouw kan vanaf de zomer van 2021 opnieuw gebruikt worden door de inwoners, onder wie de jeugd, en de lokale verenigingen.

De lage baksteenbouw met een pannen zadeldak dateert vermoedelijk uit de achttiende eeuw. Het gebouw hoorde bij de hoeve met ingang langs de Westkapelse Steenweg. Het pand is sinds 2009 opgenomen in de inventaris van het Bouwkundige Erfgoed. Het werd vroeger gebruikt door sportverenigingen als kleedkamer en barruimte en later, toen de sportverenigingen nieuwe kleedkamers ter beschikking kregen, vooral als bergruimte.

Poorten opengemaakt



“De renovatie die nu wordt opgestart, is een erg grondige”, zegt schepen van Patrimoniumbeheer Minou Esquenet (CD&V). “Zo wordt het dak vernieuwd, de in slechte staat verkerende aanpalende bergingen worden hersteld en de vroegere poortopeningen - die door de jaren heen zijn dichtgemetseld - worden opnieuw opengemaakt. Op die manier wordt de oorspronkelijke functie van de schuur, waar ze met de wagens door reden, weer voelbaar. Dit zal het mooie gebouw ongetwijfeld een nieuw elan geven.”

KSA Sint-Lenaert

Ook de duurzaamheid van het gebouw wordt verhoogd. De Wagenschuur wordt aan de binnenzijde volledig geïsoleerd, met inbegrip van de vloer. Het plaatsen van dubbele beglazing zal de isolatie van het gebouw vervolledigen. “We zullen dit mooie stukje Dudzeels erfgoed aanpakken met veel respect voor de historische waarde van het gebouw, bijvoorbeeld door zoveel mogelijk van het bouwmateriaal te hergebruiken”, zegt Esquenet.



De renovatiewerken starten in het najaar. “In de zomer van 2021 kan het gebouw dan opnieuw benut worden", zegt de schepen. Er is 260.000 euro voor uitgetrokken. KSA Sint-Lenaert zal De Wagenschuur onder meer gebruiken in de toekomst.