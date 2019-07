Dudzeelse schutters organiseren BK voor de jeugd Bart Huysentruyt

06 juli 2019

11u12 0 Brugge Dudzele mag op zaterdag 17 augustus het Belgisch kampioenschap boogschieten voor de jeugd organiseren. Ze verwachten die zaterdag alle beste jeugdschutters van het land.

Deze KNBBW-jeugdfinale wordt al voor de 57ste keer georganiseerd en is voor het eerst te gast in Dudzele. Ze verwachten er de beste scholieren, miniemen en juniores en in de namiddag ook senioren. Er zal geschoten worden op drie staande wippen. De Dudzeelse schuttersgilde heeft zelf jeugdschutters die aan de top staan. Zo werd Niels De Schuyter vorig jaar nationaal Koning bij de miniemen en zijn broer Lars De Schuyter werd geselecteerd voor het Europees kampioenschap in ploeg.

Het organiseren van het Belgisch kampioenschap is een hoogtepunt voor de schuttersgilde die nu 453 jaar bestaat.