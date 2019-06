Drukst bezochte fandag ooit voor Club Brugge Bart Huysentruyt

30 juni 2019

18u56 0 Brugge Een massa volk zakte zondag af naar de Jan Breydelsite voor de jaarlijkse fandag van Club Brugge. Met voor het eerst een spelersvoorstelling op de Noordparking konden de fans dichter dan ooit bij de spelers komen.

Vanaf ’s ochtends was het over de koppen lopen in Brugge, waar de Stadium Run meer dan tweeduizend fans op de been bracht. Het sportieve startsein voor een aangenaam warme fandag met heel wat leuke activiteiten, concerten en een onvergetelijke spelersvoorstelling op het podium aan de Noordparking. Van Fifa tegen de Brugse eSporters spelen tot je eigen cupcakes maken, de partners hadden heel wat voorzien voor de trouwe Brugse fans. Doordat de spelers langs een promenade tussen het publiek konden komen, waren de fans nog nooit zo dicht bij hun helden. De decibels gingen meermaals de lucht in, zeker met de afsluitende ‘We Are Bruges’ en selfies met het publiek. De 22.000 fans die doorheen de dag Jan Breydel bezochten, gingen met een goed gevoel naar huis. Het was de drukstbezochte fandag ooit.