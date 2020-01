Druk vrachtverkeer rond haven Zeebrugge door staking in Frankrijk Mathias Mariën

31 januari 2020

16u22 2 Brugge Rond de haven van Zeebrugge is het momenteel uitzonderlijk druk. Dat meldt de federale politie vandaag. De drukte is te wijten aan een staking in de havens van Duinkerke en Calais. De politie vraagt de omgeving van Zeebrugge zo veel mogelijk te vermijden.

Eerst werd gedacht dat de drukte te maken had met de Brexit, maar dat blijkt niet te kloppen. De stakingen in de Franse havens duren in principe een tot twee weken. In Zeebrugge maken ze zich dan ook op voor een drukke periode. Het aantal vrachtwagens blijft toenemen. Het zal afhangen van de rederijen hoe groot de hinder wordt. Als zij extra schepen inzetten, kan alles sneller verwerkt worden.