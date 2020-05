Druk kruispunt Katelijnestraat-Gentpoortstraat gaat weer open, fietsers kunnen al door Bart Huysentruyt

14u45 0 Brugge Het belangrijke kruispunt van de Katelijnestraat met de Gentpoortstraat in Brugge gaat dinsdag weer open voor het verkeer. Dat zal de verkeersafwikkeling ten goede komen.

De werken aan de Katelijnestraat zijn al een tijdje aan de gang. Sinds begin dit jaar wordt aan de belangrijke invalsweg gewerkt. Door de coronacrisis hebben de werken wat vertraging opgelopen, maar verwacht wordt nog steeds dat eind 2021 alles afgewerkt is. De eerste fase met de Katelijnebrug en het kruispunt met de Gentpoortstraat als belangrijkste plaatsen is nu klaar. Dat betekent dat het verkeer vanaf dinsdag 2 juni weer de stad kan uitrijden via de Katelijnebrug of via de Bargeweg. Voetgangers en fietsers kunnen dit weekend al passeren.