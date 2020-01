Drugsbende riskeert tot drie jaar cel voor plantage van 1.126 planten Alexander Haezebrouck

20 januari 2020

19u04 0 Brugge Een zevenkoppige drugsbende riskeert tot drie jaar cel voor en plantage in een vakantiehuis in de Ardennen. De politie vond daar een plantage van maar liefst 1.126 planten. Tijdens de plantage zat de eigenaar van het vakantiehuis in de cel voor andere drugsfeiten, volgens het parket regelde hij alles met een verstopte gsm vanuit zijn cel.

Een zevenkoppige drugsbende uit Brugge, Oudenaarde zulte en Peer moest zich maandagmorgen op de rechtbank in Kortrijk verantwoorden voor een wietplantage in de kelder van een vakantiehuis in Gouvy in de provincie Luxemburg in de Ardennen. De politie kwam de plantage in 2017 op het spoor tijdens een onderzoek van een ander drugsdossier waarin beklaagde Giaro V. (30) uit Brugge naar voor kwam. Tijdens een huiszoeking vonden ze 1.900 euro cash geld en allerlei druggerelateerde zaken. Via telefonie onderzoek kwam ook de andere beklaagden in het vizier van de speurders. Onder hen drugscrimineel Tom W. uit Oudenaarde die op dat moment in de gevangenis zat en nog steeds zit voor andere zware drugsfeiten. De politie ging met een warmtecamera boven zijn vakantiehuis in Gouvy in Luxemburg vliegen en merkte een abnormale warmte aan. Tijdens een huiszoeking in het vakantiehuis werd een professionele cannabisplantage van maar liefst 1.126 plantjes in de kelder van de woning gevonden. “Hij onderhield contact met de kwekers die het huis huurden via een gsm die hij verstopt had in zijn cel”, zei het openbaar ministerie. “We vonden in zijn cel ook twee plannetjes van hoe de plantage er zou moeten gaan uitzien.” Volgens het openbaar ministerie werd ook al eens geoogst, goed voor een winst van 124.500 euro. Tom W. ontkent iets met de plantage te maken te hebben. “Ik had het huis verhuurd, maar wist helemaal niet dat ze er een plantage hadden onder gebracht”, zei hij. “Toen ik dat hoorde ben ik boos geworden en beval ik ze om het meteen af te breken, maar dat deden ze niet. Die plannetjes dateren al van 2016 en hebben niets met het vakantiehuis te maken.” Ook enkele anderen ontkennen iets met de plantage te maken te hebben. Allemaal riskeren ze gevangenisstraffen van vier maanden tot drie jaar en een geldboete van 8.000 euro. Het parket vraagt ook om 124.500 euro verbeurd te verklaren in hoofde van de vier hoofdrolspelers. Vonnis op drie februari.