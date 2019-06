Dronken bestuurder stapt uit en belandt in ijskoud water. Politie redt hem, maar er wacht hem wel een alcoholslot Siebe De Voogt

25 juni 2019

13u18 25 Brugge Een 48-jarige muzikant uit Ichtegem heeft vorige winter veel geluk gehad bij een vreemd incident in Brugge, al is hij daar nu wel voor veroordeeld tot een rijverbod en een alcoholslot. D.J. stapte uit aan de passagierszijde, maar belandde in het ijskoude water. De politie kwam toevallig voorbij en hielp de veertiger - die gedronken had - op het droge.

De feiten speelden zich op 22 januari om 2.30 uur af in het Zeveneke. Het had die nacht gevroren, waardoor de rijbaan er glad bijlag. D.J. stopte naar eigen zeggen op het brugje om zijn gps-toestel aan te zetten. Toen hij wilde vertrekken, raakte hij niet meer weg. De Ichtegemnaar besliste uit te stappen aan de passagierszijde, maar misrekende zich en belandde in het ijskoude water. Een patrouille van de lokale politie zag toevallig alles gebeuren en haalde de onfortuinlijke bestuurder uit het water.

D.J. weigerde een ademtest of bloedproef te ondergaan. In 2014 werd hij al eens veroordeeld voor rijden onder invloed van alcohol. “Mijn cliënt had in het verleden een depressie en alcoholprobleem”, pleitte zijn advocaat. “Hij liet zich opnemen en was sinds september vorig jaar nuchter. Mijn cliënt is muzikant en wilde de avond van de feiten een nieuw bandje opstarten in Sijsele. Hij misrekende zich en dronk enkele pintjes, met alle gevolgen van dien.”

De politierechter legde D.J. uiteindelijk 1.600 euro boete en een maand rijverbod op. Nadien moet hij nog eens voor een jaar een alcoholslot installeren in zijn wagen.