Dringende asfalteringswerken R30 en N31 starten nog deze maand Bart Huysentruyt

10 september 2019

15u40 0 Brugge De dringende asfalteringswerken langs de R30 Buiten Begijnenvest en N31 Expresweg vinden nog deze maand plaats.

Het Agentschap Wegen en Verkeer voorzag in de maand juni asfalteringswerken op die wegen. De werken moesten toen uitgesteld worden omdat de temperaturen ’s nachts en overdag te hoog waren om kwalitatief werk te kunnen leveren. Nu zijn er nieuwe uitvoeringsdata vastgelegd. Op de R30 Buiten Begijnenvest wordt de rijweg afgefreesd en geasfalteerd vanaf de Unesco-rotonde tot voorbij het station. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken worden de werken uitsluitend ’s avonds en ‘s nachts uitgevoerd en in twee fases. De werken vinden plaats op woensdag 25 en donderdag 26 september, telkens vanaf 20.30 uur. Op de N31 Expresweg komt er een nieuwe asfaltlaag tussen de N367 Gistelse Steenweg en de N32 Torhoutse Steenweg en dit in beide rijrichtingen. Die werken vinden plaats in de nacht van vrijdag 27 september. Het verkeer kan er dan over één rijstrook.