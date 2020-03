Drietal krijgt tot 2 jaar cel na drugsdood van jonge moeder (24) Siebe De Voogt

23 maart 2020

12u17 0 Brugge Een vrouw en twee mannen uit Brugge hebben celstraffen tot twee jaar gekregen voor hun betrokkenheid bij de drugsdood van een jonge moeder. L.F. stierf vorig jaar op 24-jarige leeftijd aan een overdosis fentanyl in het bijzijn van haar vriend en een ander koppel.

De hulpdiensten werden op 21 mei vorig jaar naar een woning in de Balsemboomstraat in Brugge geroepen. L.F. (24) had er een hartstilstand gekregen en werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Het Brugse parket werd acht dagen later gecontacteerd door de dienst Intensieve Zorgen, omdat de dokters vermoedden dat de hartstilstand veroorzaakt werd door een overdosis. B.V. (30) en D.V. (34) woonden in de Balsemboomstraat en gaven toe dat ze de avond van 21 mei fentanyl, een krachtig pijnstillend geneesmiddel, gebruikt hadden samen met L.F. en haar vriend K.V. (35). “Het koppel was het slachtoffer en haar vriend die dag tegenkomen op straat”, vertelde de procureur. “Ze waren op dat moment dakloos en kregen onderdak aangeboden.”

Twee jaar cel

Dezelfde avond nog vervalste D.V. een doktersvoorschrift met een sjabloon dat op z’n computer opgeslagen stond. Samen met K.V. ging hij met het voorschrift fentanylpleisters kopen bij de apotheker van wacht. Volgens het parket haalden B.V. en D.V. de gel met fentanyl van de pleisters om nadien te gebruiken met hun nieuwe vrienden.

“De substantie werd door de twee koppels ingeademd. Het slachtoffer had al flink wat bier gedronken en verloor meteen het bewustzijn. Rond 22 uur belden de drie anderen de hulpdiensten op. Met de hulp van de telefonist startten ze de reanimatie op.” L.F. werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht, maar overleed daar op 12 juni. Volgens de wetsdokter stierf ze aan een overdosis.

B.V. kreeg maandagmorgen voor het afleveren van de drugs een voorwaardelijke celstraf van 18 maanden. Haar vriend werd, net als K.V., veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van 2 jaar. De moeder van het slachtoffer stelde zich burgerlijke partij en kreeg een schadevergoeding van 1.220 euro toegekend. “Mijn cliënt vangt haar kleindochter nu op”, stelde haar advocaat eerder. “Ze zit vooral in met het feit dat de beklaagden ook ouders zijn. Ze weet als geen andere wat dergelijke feiten kunnen veroorzaken bij kinderen.”