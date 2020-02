Dries (35) en Charlotte (33) uit Dudzele strijden voor winst in nieuw VTM-programma: “We zijn niet bang van een avontuur” Bart Huysentruyt

20 februari 2020

14u11 3 Brugge In 2008 viel Vlaanderen massaal voor ‘Mijn Restaurant’. Zes jaar later was er ‘Mijn Pop-uprestaurant!’. En vanaf 3 maart pakt VTM elke dinsdag en donderdag om 20.35 uur uit met een nieuwe culinaire wedstrijd: ‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’. Eén van de tien deelnemende duo’s komt uit Dudzele. Dries Devrome en Charlotte Verheecke zien het zitten: “We verzorgen onze gasten in de bed&breakfast ook graag”, zegt Charlotte.

Wat als twee sterrenchefs bij jou thuis komen dineren? Daar draait het om in de lekkerste wedstrijd van Vlaanderen. Tien gepassioneerde hobbykokduo’s nodigen elkaar thuis uit voor een driegangenmenu naar keuze en worden beoordeeld door elkaar én door sterrenchefs Sergio Herman en Marcelo Ballardin. Inmiddels heeft Sergio Herman vier restaurants: The Jane** in Antwerpen en Pure C**, AIRrepublic* en Blueness in Cadzand. Daarnaast is hij mede-oprichter en culinair verantwoordelijk voor het frites-concept Frites Atelier, dat inmiddels drie vestigingen in Nederland en drie vestigingen in België heeft. En Marcelo heeft naast OAK ook het restaurant Door 73 in Gent. De tien duo’s worden opgedeeld in twee groepen waarbij de twee duo’s met het minst aantal punten de wedstrijd moeten verlaten.

Tijdelijk restaurant

De acht beste duo’s nemen het daarna tegen elkaar op in een spannende battle. Hun menu zal beoordeeld worden door beide chefs die in deze fase bijgestaan worden door een gastjury. Slechts vier duo’s gaan door naar de volgende ronde. Verspreid over Vlaanderen openen de vier overgebleven hobbykok-duo’s nadien een tijdelijk restaurant op een niet-alledaagse locatie. Uiteindelijk wordt één hobbykok-duo tot winnaar uitgeroepen en gaat naar huis met een geldprijs van 50.000 euro.

Umami

Charlotte Verheecke (33) en Dries Devrome (35) zijn sinds december 2017 samen en nauwelijks een halfjaar na hun eerste ontmoeting, trouwden ze voor de wet in België en volgde er later een droomfeest in het Italiaanse Umbrië. Dries werkt op de IT-dienst van een farmaceutisch bedrijf en Charlotte baat de bed&breakfast Umami in Dudzele uit. Ze delen een grote passie voor Italië, lekker eten en reizen, waarbij ze er een gewoonte van maken om wijndomeinen te gaan bezoeken en heel wat wijn mee te nemen.

Wereldkeuken

“Het zijn vrienden die ons hebben ingeschreven voor het programma", glimlacht Charlotte. “Zij merken natuurlijk dat koken en gasten ontvangen echt wel ons ding is. We doen niks liever (lacht). Het is ook wel iets voor ons om zo'n avontuur aan te gaan. Dries is de stresskip van ons twee, ik daarentegen neem alles meer met een korreltje zout. Letterlijk en figuurlijk.” Bij zowel Charlotte als Dries zit koken er van kindsbeen in, maar ze hebben wel verschillende interesses. Dries is eerder gespecialiseerd in de Frans-Belgische keuken, Charlotte in de wereldkeuken en patisserie. Ze denken heel vaak na over het opstarten van een zaak en hun deelname aan ‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’ vormt de ideale test. “In onze bed&breakfast verzorgen we de ontbijten ook tot in de puntjes. Dat gaat het maken van eigen confituur en brood tot het bereiden van de lekkerste eitjes. We leggen mensen nu eenmaal graag in de watten.”