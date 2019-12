Drie verdachten in cel voor uitbuiting in Zeebrugs visbedrijf: werknemers werden onderbetaald en moesten te lange dagen kloppen Siebe De Voogt

17 december 2019

15u13 14 Brugge Twee Nederlanders en een Duitser zitten in de cel op verdenking van economische uitbuiting in een visbedrijf in Zeebrugge. Moldavische en Oekraïense werknemers werden volgens het arbeidsauditoraat te weinig betaald en moesten veel te lange dagen kloppen.

De federale gerechtelijke politie sloeg de drie mannen afgelopen donderdag in de boeien. Het drietal is betrokken bij de uitbating van een visbedrijf in Zeebrugge, dat gespecialiseerd is in de verwerking van vis en zeevruchten. Volgens het arbeidsauditoraat werden in het bedrijf Moldavische en Oekraïense arbeidskrachten uitgebuit. “ Uit diverse vaststellingen bleek dat zij een loon uitbetaald kregen dat ver onder de minimum salarisschaal lag en zij ook overmatig veel uren en dagen moesten werken”, klinkt het.

De Brugse raadkamer verlengde dinsdagmorgen de aanhouding van twee verdachten al met een maand. Op verzoek van de verdediging werd de behandeling van de zaak tegen de derde betrokkene uitgesteld naar volgende week.