Drie van vier nieuwe straten in Koolkerke vernoemd naar een vrouw: “We maken er werk van” Bart Huysentruyt

28 augustus 2019

11u03 0 Brugge Brugge trekt volop de kaart van de vrouwen, want drie nieuwe straten in Koolkerke zijn naar een vrouw vernoemd.

In de nieuwe verkaveling tussen de Smallestraat en de Brugse Steenweg in Koolkerke krijgen drie van de vier straten een vrouwennaam. Het gaat om de Levina Teerlincstraat (een miniatuurschilderes uit de 16e eeuw die actief was aan het hof van de Engelse Tudors, red.), de Robertine Devooghtstraat (een kunstenares uit de 20ste eeuw die heel wat portretten van Brugse persoonlijkheden schilderde, red.) en de Jeanne Hermansstraat (de eerste beroepsfotografe in Brugge, die sinds 1882 een fotostudio uitbaatte aan de Mallebergplaats, red.) “Zo maakt Brugge een mooie en noodzakelijke inhaalbeweging wat betreft het aantal vrouwelijke straatnamen”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). “De vragen van de gemeenteraadsleden hierover, én de oproep die Sofie Lemaire begin 2019 lanceerde op Canvas voor ‘Meer vrouw op straat’ vallen bij ons niet in dovemansoren.” De vierde straat in de verkaveling zal Zwinpolderstraat heten. Verder werd ook beslist dat het sinds vorig jaar nieuw aangelegd pleintje aan de Kapucijnenrei, links van het Concertgebouw aan ’t Zand, het Kapucijnenplein zal heten.