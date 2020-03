Drie trekkers van vrachtwagens branden uit op bedrijventerrein in Zeebrugge Bart Boterman

14 maart 2020

22u28 206 Brugge Op het bedrijventerrein van ECS European Containers in de Karveelstraat in Zeebrugge zijn zaterdagavond rond 21 uur drie trekkers van vrachtwagens uitgebrand. Een defecte kabel zou het inferno hebben veroorzaakt.

“Toen wij aankwamen, stonden drie naast elkaar geparkeerde trekkers in lichterlaaie. Er vielen geen gewonden. We hadden de branden relatief snel onder controle en zo is de lading gevrijwaard gebleven. Over de oorzaak is voorlopig niets bekend. De scheepvaartpolitie voert het onderzoek”, zegt brandweerkapitein Jeroen Bonte van Hulpverleningszone 1. Het lijkt er sterk op dat het vuur ontstond in de cabine van de middelste vrachtwagen en oversloeg op de twee andere trekkers.

Op het terrein van ECS staan tientallen vrachtwagens geparkeerd met buitenlandse chauffeurs die er uitrusten of wachten op een lading. Velen onder hen stonden toe te kijken. Volgens het parket is geen branddeskundige aangesteld. De oorzaak was een defecte kabel in de middelste vrachtwagen die kortsluiting maakte.