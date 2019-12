Drie tieners die dubbele gewapende overval pleegden, worden vandaag nog overgebracht naar instelling Mathias Mariën

24 december 2019

12u48 2 Brugge De drie minderjarige overvallers van een apotheek en krantenwinkel in Brugge, zullen de feestdagen dan toch in een gesloten instelling doorbrengen. Nadat ze maandag mochten beschikken door plaatsgebrek, is nu alsnog een oplossing gevonden in Tongeren.

De 17-jarigen bedreigden vrijdagavond de assistente van een apotheek in Dudzele met een mes. Ze gingen uiteindelijk aan de haal met de inhoud van de kassa. Kort na de feiten kon de politie twee verdachten inrekenen na een klopjacht. Een dag later kon ook de derde tiener gevat worden. Onderzoek bracht al snel aan het licht dat het trio ook verantwoordelijk was voor een overval twee dagen eerder in een krantenwinkel in het centrum van Brugge. Ze moesten voor de jeugdrechter verschijnen, die besloot de jonge overvallers naar een gesloten instelling in Everberg te sturen. Enig probleem: er was geen plaats, waardoor het drietal met de glimlach de rechtbank mocht verlaten zonder voorwaarden in afwachting dat er een plaats vrijkwam. Dat zorgde voor heel wat commotie, waardoor er uiteindelijk een oplossing werd gezocht. De tieners zullen vandaag nog overgebracht worden naar het Vlaams detentiecentrum in Tongeren. Normaal is die instelling voorzien voor jongeren die door de jeugdrechter uit handen worden gegeven en dus als volwassenen berecht zullen worden, maar er zijn ook een beperkt aantal plaatsen voor jongeren die in een gesloten instelling moeten verblijven, als overloop naar Everberg. De overvallen apothekers willen liever niet reageren op de heisa rond de overvallers.