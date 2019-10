Drie supporters opgepakt na Club-PSG Mathias Mariën

23 oktober 2019

16u43 0 Brugge Dinsdagavond laat zijn er nog drie supporters opgepakt bij een schermutseling na de match tussen Club Brugge en PSG.

Op de kruising van de Doornstraat en de Sint-Annadreef kwam het dinsdagavond na de match tot een klein opstootje tussen Club Brugge-supporters en PSG-fans. De supporters van Club Brugge daagden de supporters op de bus van PSG uit om de bus tot stilstand te brengen. Toen de bus stopte stapten een deel supporters uit en kwam het tot een schermutseling. Door snelle tussenkomst van de politie kwam het niet tot een gevecht. Drie supporters werden opgepakt maar enkele uren later vrijgelaten. “De heli had alles goed in de gaten dus we konden snel optreden. Een PSG-supporter heeft door de arrestatie wel zijn bus gemist. Voor de rest is alles rustig gebleven na de match”, zegt Lien Depoorter van politie Brugge.