Drie minderjarigen opgepakt voor gewapende overval in Brugge: tieners worden ook verdacht van tweede overval Mathias Mariën

22 december 2019

10u23 0 Brugge De politie heeft de derde verdachte opgepakt van een gewapende overval op een apotheek in Dudzele, bij Brugge. Het gaat om drie minderjarigen die ook worden verdacht van een overal twee dagen eerder. “Ze zullen voorgeleid worden bij de jeugdrechter", laat het parket weten.

De drie daders drongen vrijdagavond even na 19 uur de apotheek langs het Dorpsplein binnen. Op dat moment was de assistente - een jonge vrouw - alleen aanwezig. Het drietal dwong haar de dagomzet van de kassa te geven, waarna ze op de vlucht sloegen. De politie hield meteen na de gewapende overval een klopjacht in de buurt en kon al snel twee verdachten oppakken. In de loop van het weekend werd ook de derde dader gevat. “Het gaat om drie minderjarige jongens uit de streek.Er vielen hierbij geen gewonden. De verdachten komen ook in aanmerking voor een overval twee dagen eerder in Brugge”, zegt het Brugs parket. Woensdagavond werd krantenwinkel De Coupure overvallen, maar buiten wat sigaretten konden ze geen buit maken. Ook daar vielen geen gewonden. De getroffen apotheek is ondertussen terug open, maar de uitbaters wensen liever niet te reageren.