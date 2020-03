Drie jongeren blijven in cel voor ripdeal en daaropvolgende wraakactie Siebe De Voogt

13 maart 2020

15u56 14 Brugge Drie jongeren blijven in de cel in een zaak rond een ripdeal in Brugge. Dat heeft de raadkamer beslist. Nadat hun minderjarige vriend een messteek in zijn been kreeg, trokken de verdachten maandagavond naar de woning van zijn belager om wraak te nemen.

Enkele jongeren spraken maandagavond af voor een drugsdeal aan de Coupure in Brugge. Bij aankomst beroofden ze de verkoper. De minderjarige kreeg daarbij een messteek in zijn been. Hij belde enkele vrienden op en vertelde wat hem was overkomen. Vier jongemannen trokken daarop naar het huis van de belager van hun vriend. Ze drongen binnen met een alarmpistool en bedreigden hem met een alarmpistool. Nadien namen ze de vlucht met verschillende spullen. De politie kon uiteindelijk vier verdachten in de boeien slaan. Van drie van hen verlengde de Brugse raadkamer de aanhouding vrijdagmorgen met een maand. Een vierde jongeman werd vrijgelaten onder voorwaarden. Of de verdachten bekentenissen aflegden, is nog niet geweten.