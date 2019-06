Drie jaar cel gevraagd voor Turkse mensensmokkelaar die vier transmigranten naar haven van Zeebrugge voerde Siebe De Voogt

14 juni 2019

16u09 0 Brugge Een 39-jarige Turk riskeert in de Brugse rechtbank drie jaar cel voor mensensmokkel. De man werd begin dit jaar in de haven van Zeebrugge betrapt met vier transmigranten in z’n wagen, die hij in opdracht van een internationale organisatie naar het Verenigd Koninkrijk moest smokkelen.

Ferhat A. werd op 7 januari opgemerkt in de Zeebrugse haven. “De politie kreeg melding van een man die rondliep met enkele jonge knapen in z’n kielzog”, vertelde procureur Frank Demeester vrijdagmorgen. “Beklaagde had de vier transmigranten vanuit een safehouse in Genk naar een trailer in Zeebrugge gebracht. De smokkel gebeurde in opdracht van een netwerk dat werkte vanuit Turkije.” De slachtoffers vertelden hoe ze zich tijdens hun reis naar Groot-Brittannië moesten verstoppen in verborgen ruimtes. Op de grens van Oostenrijk en Duitsland zouden ze vanonder een vrachtwagen zijn gehaald. Volgens het parket zaten de transmigranten op de as van de truck, maar mochten ze na hun betrapping beschikken.

Ferhat A. hangt nu drie jaar cel boven het hoofd. Zijn advocate Silke Brutin vroeg de rechter om een straf met uitstel. “Mijn cliënt werd enkel de dag van zijn betrapping ingeschakeld door het netwerk. Hij droeg een zeer zware schuldenberg met zich mee en had dringend geld nodig. Hij had een werkaanbieding uit Engeland en besloot vier mensen mee te nemen. Mijn cliënt zag dat echter niet als mensensmokkel. Hij zag het meer als samen de trein nemen.” Uitspraak op 28 juni.