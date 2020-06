Drie inzittenden naar ziekenhuis overgebracht na zware crash langs Expressweg Bart Boterman

07 juni 2020

21u52 8 Brugge Langs de Expressweg in Brugge, ter hoogte van de Blauwe Toren, gebeurde zondagavond rond 20.45 uur een zwaar verkeersongeval. Drie inzittenden zijn naar het ziekenhuis overgebracht.

Een auto die in de richting van Brugge reed, raakte om een nog onbekende reden van de weg af en belande tegen de vangrail. De auto begon te slippen en belandde zo'n vijftig meter verder een tweede keer tegen de vangrail, om vervolgens bij een derde aanrijding over de vangrail gekatapulteerd te worden. De wagen belandde in de diepe sloot.

Ziekenwagen, brandweer en politie kwamen ter plaatse. De drie inzittenden werden naar het ziekenhuis overgebracht. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. Een rijstrook werd afgesloten maar verkeershinder bleef uit.