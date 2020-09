Drie ingangen, een ‘bubbelverantwoordelijke’...: zo ontvangt Cercle maandag opnieuw supporters Bart Huysentruyt

17 september 2020

13u01 0 Brugge Na Club ontvangt ook buur Cercle Brugge vanaf maandagavond opnieuw supporters in Jan Breydel. Dat gebeurt volgens een uitgewerkt draaiboek, met onder meer drie aparte ingangen en een ‘bubbelverantwoordelijke’ voor spijs en drank.

Cercle Brugge sluit maandagavond om 20.45 uur speeldag 6 van de Jupiler Pro League af met een thuiswedstrijd tegen Sint-Truiden. De partij tegen de Kanaries is de eerste match die de Vereniging weer kan spelen voor een thuispubliek. Ruim 6.000 Cerclesupporters zullen het Jan Breydelstadion kunnen betreden. “Omdat we er alles aan willen doen om dat veilig en coronaproof te doen verlopen, hebben we een draaiboek uitgewerkt om de fans te verwelkomen”, zegt voorzitter Vincent Goemaere.

Tijdslot

Mondmaskers zijn verplicht voor wie in het stadion arriveert, en tijdens en na de match. Kinderen onder de twaalf jaar zijn van die maatregel gespaard. Er moet anderhalve meter afstand gehouden worden en de handen moeten ontsmet worden. “Aan alle ingangen en de toiletten vind je er handontsmetting”, zegt Goemaere. “Daar is heel veel aandacht aan besteed.”

We hebben onze fans lang moeten missen, maar we hebben hen nodig om ons vooruit te schreeuwen, zij het dan achter een mondmasker Vincent Goemaere, voorzitter Cercle Brugge

Elke supporter krijgt een specifiek tijdslot waarin er samen met de bubbel aangemeld kan worden in het stadion. Die timing moet gerespecteerd worden. Concreet kunnen de eerste supporters vanaf 19.15 uur naar het stadion komen langs drie ingangen: West (via de Lange Molenstraat), Noord (via de Olympialaan) en Oost (via de Koning Leopold III-laan). Anderhalf uur later is er weer zo’n tijdslot voor dezelfde drie ingangen. Er zijn dus zes tijdblokken.

Groene en rode bol

Bij het binnenkomen van het stadion moet elke bubbel onmiddellijk plaatsnemen in de juiste tribune en op de juiste zitplaats. “Toegelaten zitplaatsen zijn aangeduid met een groene bol”, zegt de voorzitter. “Op een rode bol mag je niet zitten.” Nadat je samen met je bubbel in het stadion hebt plaatsgenomen, krijgt de ‘bubbelverantwoordelijke’ een cateringbandje van een steward aan de ingang van het tribunevak. Die persoon kan dan om drank en eten gaan. Het oorspronkelijke systeem om in het stadion zelf bediening aan te bieden, is niet weerhouden door de stad.

Drank en eten

“Het consumeren van drank en eten is enkel toegelaten in jouw bubbel en op jouw zitplaats in de tribune", stipt Goemaere nog aan. Alle drank- en eetstanden in het stadion sluiten 15 minuten voor het einde van de wedstrijd. Catering moet worden betaald met de Cashless Payment-abonnementskaart. Toiletbezoek is voor telkens maximaal twee mensen uit een bubbel toegelaten. “Na de wedstrijd vragen we onze supporters om te blijven zitten op hun plaatsen tot een steward een signaal geeft om te vertrekken”, zegt de voorzitter, die hoopt op massale belangstelling. “We hebben onze fans lang moeten missen, maar we hebben hen nodig om ons vooruit te schreeuwen, zij het dan achter een mondmasker.”