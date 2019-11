Drie elektrische bussen staan al twee jaar stil, omdat Brugse oplaadpunt niet werkt Bart Huysentruyt

14u30 3 Brugge Drie elektrische bussen van De Lijn in Brugge rijden al twee jaar niet, omdat het laadpunt op de stelplaats aan het station niet werkt. Daar kwam Vlaams parlementslid uit Brugge Annick Lambrecht (sp.a) achter.

De elektrische bussen van De Lijn zijn vier jaar geleden aangekocht, maar rijden dus al twee jaar niet. “Ze zijn toen trots voorgesteld”, herinnert Annick Lambrecht zich. “Er waren al meteen problemen mee: eerst konden ze maar zeven kilometer ver rijden. Dat probleem werd aangepakt, maar twee jaar geleden later stonden ze plots allemaal stil. De Lijn koopt elektrische bussen, lanceert ze met veel poeha en pas nadien zien ze dat het laadpunt niet werkt. En zo laten ze drie bussen, die nochtans een zeer grote investering waren, verkommeren.”

In het Vlaams Parlement is er woensdagnamiddag een actualiteitsdebat over elektrische bussen en de mobiliteit in Gent. Daar raakte dinsdag bekend dat de elektrische bussen worden geschrapt omdat er geen laadpunten komen. Lambrecht wil weten hoe het zit in Brugge. “Wat is de toekomst van elektrische bussen in onze steden, al ze niet opgeladen kunnen worden?”