Dreun voor winkelcomplex Zilverpand: populaire koffiezaak Viva Sara legt boeken neer Bart Huysentruyt

04 oktober 2019

17u40 0 Brugge Tot grote verrassing van de zaakvoerders zelf heeft de populaire koffiezaak Viva Sara Kaffee in het Zilverpand in Brugge de boeken neergelegd. Voor het winkelcomplex in het hart van Brugge is dat een dreun, want de stad wil de site net opwaarderen. “Handelaars en bewoners mogen samen nadenken hoe we het Zilverpand nog wat aantrekkelijker kunnen maken", zegt schepen Mercedes Van Volcem.

Aan de deur van Viva Sara Kaffee in Brugge hangt het bordje ‘voor onbepaalde tijd gesloten’. Het faillissement is opmerkelijk, want de koffie- en lunchzaak in het Zilverpand in Brugge heeft een ruim cliënteel. Niets wees de voorbije weken op problemen.

“We zijn zelf ook verrast", zegt Bart Deprez, die met Viva Sara verscheidene vestigingen heeft. De zaak in Kortrijk is de bekendste. In Brugge is franchisenemer de bvba Vi S. Brugge. Zij leggen de boeken neer. “Dit is natuurlijk erg vervelend, omdat de franchisenemer het voorbije jaar goede cijfers kon voorleggen. Starten in Brugge was niet makkelijk, maar de klanten vonden wel steeds vaker de weg naar Viva Sara. Heeft het faillissement met die moeilijke beginperiode te maken? Misschien wel. Dat zoeken we uit.”

Desnoods zullen we Viva Sara zelf heropenen. Dat moeten we nog met de curator afspreken Bart Deprez

Viva Sara Kaffee, sinds september 2012 op de Grote Markt in Kortrijk, kreeg in april 2017 met Brugge een tweede vestiging. Het concept is bedacht door de broers Bart (45) en Peter (47) Deprez. Ze kregen de liefde voor koffie mee van hun ouders Fernand en Catherine, die de oorspronkelijke koffiebranderij in Vichte hebben opgericht. De zaak in Brugge blijft zeker een tijdje gesloten, al hoopt Bart Deprez daar snel verandering in te brengen. “We hopen op een sneller oplossing voor het personeel en onze klanten. Desnoods zullen we Viva Sara zelf heropenen. Dat moeten we nog met de curator afspreken.”

Voor het Zilverpand tussen Noordzand- en Zuidzandstraat is dat een groot verlies, want Viva Sara Kaffee palmde een groot pand in. Bovendien bracht de zaak met een ruim terras leven in de brouwerij op het plein. Daar komt nu abrupt een einde aan.

Panden staan vaak leeg

Het winkelcentrum kampt al jaren met wat problemen: panden blijven doorgaans niet lang verhuurd en staan dus vaak leeg. “Meer groen en bloemen op het middenplein zijn alvast een eerste stap”, kondigde schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld) al aan. “We zullen de handelaars en bewoners op het plein uitnodigen om samen na te denken om het Zilverpand nog wat aantrekkelijker te maken. Ik vind het heel jammer dat deze koffiezaak verdwijnt, want ik had de indruk dat Viva Sara Kaffee goed draaide en dat de Bruggelingen de weg ernaartoe gevonden hadden. Hopelijk kan er snel een doorstart gemaakt worden.”