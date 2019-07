Drenkeling (50) uit Damse Vaart gehaald: slachtoffer overlijdt in het ziekenhuis MMB

03 juli 2019

13u16 0 Brugge Langs de Damse Vaart-Zuid in Brugge is woensdagochtend een drenkeling uit het water gehaald. De 50-jarige man uit Knokke-Heist werd ter plaatse gereanimeerd door de hulpdiensten, maar overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Het waren toevallige voorbijgangers die het lichaam even na 8 uur opmerkten in het water. De hulpdiensten konden de vijftiger niet meer redden. De politie deed ter plaatse de nodige vaststellingen en trof er ook een fiets aan waarmee het slachtoffer tot daar was gereden. Het parket van Brugge werd ingelicht voor verder onderzoek. Voorlopig wijst alles in de richting van een wanhoopsdaad.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en www.zelfmoord1813.be.