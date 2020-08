Dreigend richting procureur stappen is geen goed idee: gevraagde 45 maanden cel worden er 60 voor afperser Siebe De Voogt

28 augustus 2020

12u37 0 Brugge Een 23-jarige Bruggeling heeft een effectieve celstraf van 5 jaar gekregen voor afpersing en drugsverkoop. A.D. stapte tijdens de behandeling van de zaak dreigend op de procureur af en dat werd hem niet in dank afgenomen. Drie van zijn kompanen kregen celstraffen tussen 1 jaar en 43 maanden.

De jonge Bruggeling stond samen met drie anderen terecht voor een brutale afpersing begin dit jaar in Brugge. “Op 19 januari ging een vrouw klacht indienen bij de politie”, stelde procureur Lode Vandaele. “Ze was daags voordien het slachtoffer geworden van een afpersing in een woning langs de Carmersstraat.” In het huis leefden volgens het parket verschillende mensen die aan lagerwal geraakt waren en kampten met een drugsverslaving. Ook A.D. verbleef er al enkele dagen. “Toen hij rond de middag wakker werd, dacht hij dat het slachtoffer 70 euro gestolen had. Hij greep haar bij de keel en sloeg haar meermaals met z’n vuist in het gezicht.”

Dreigend

Tegen de avond belde A.D. een bevriend koppel op om hem te hulp te schieten. N.V. (43) en B.V. (40) namen met P.C. (38) nog een derde man mee en trokken naar de bewuste woning. Ze zochten het vermeende gestolen geld, maar vonden het niet. Volgens het parket sloeg B.V. daarop met de achterzijde van de schroevendraaier tegen het hoofd van de vermeende dievegge. Haar vriend N.V. sloeg de vrouw met de vlakke hand in het gezicht en ook A.D. deelde nog enkele klappen uit. Uiteindelijk dwongen ze drie aanwezigen om onder meer hun gsm’s af te geven. Volgens de slachtoffers werden ze daarbij bedreigd met een mes.

A.D. moest zich naast de afpersing ook verantwoorden voor de verkoop van speed. Bij z’n arrestatie had hij bovendien zeven bussen traangas op zak. “Deze man is een beetje wacko”, stelde procureur Vandaele, die in totaal 45 maanden cel vorderde. “Ik ben bang dat we hem ooit eens voor assisen zullen zien.” Na de zware vordering stond de Bruggeling recht en stapte hij dreigend op de procureur af. De aanwezige politie kon tijdig tussenkomen en bracht hem terug naar de cel. De rechter kon niet lachen met het gedrag van A.D. en deed vrijdagmorgen nog een flinke schep bij de vordering van het parket. N.V. en z’n vriendin B.V. kregen voor hun aandeel in de zaak respectievelijk 43 en 39 maanden cel. De rechter beval hun onmiddellijke aanhouding. P.C. kreeg tot slot 1 jaar cel.