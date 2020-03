Drama voor de Brugse hotels, waar massaal geannuleerd wordt door coronavirus: “Wie komt nu naar een stad waar je nergens kan zitten om te eten?” Bart Huysentruyt

13 maart 2020

11u41 22 Brugge Verscheidene Brugse hotels overwegen nu al een sluiting door de vele annuleringen van toeristen die niet meer willen komen vanwege het coronavirus. “Logisch ook, want wie wil nu een stad bezoeken waar musea gesloten zijn?”, beseft hoteluitbater Stéphane Kolijn.

Het is hectisch aan de balie van de Brugse hotels. Alle hotels, want iedereen is getroffen door de coronamaatregelen die donderdag door de federale regering zijn aangekondigd. “We doen momenteel niks anders dan reserveringen annuleren. Mensen van over de hele wereld bellen ons op om hun reis te verplaatsen of af te zeggen. Toeristen krijgen wel wat informatie door, maar weten niet alles. Daarom doen we niks anders dan uitleg geven. We moeten er niet flauw over doen”, zegt Dimitri Thirion, voorzitter van de vzw Brugse Hotels.

Ook Stéphane Kolijn van hotels Lybeer en Leopold heeft nog amper gasten de komende dagen. “Ik vrees dat we uiteindelijk de deuren zullen moeten sluiten”, zegt hij. “Ik sta achter de maatregelen die de regering neemt. Deze gezondheidscrisis vraagt inspanningen van ons allemaal. Als dat betekent dat iedereen drie weken thuis moet blijven, tot het virus verdwenen is, dan moet dat maar. Maar dan moeten de banken ook meewerken. Wij zitten met grote afbetalingen. Ik hoop dus dat banken solidair zijn en zowel in kapitaal- als interestopschorting voorzien. Daar zou de horeca erg mee geholpen zijn. Anders zullen er drama’s gebeuren.”

Restaurants zullen proberen om via een take-awaysysteem toch draaiende te blijven, maar je kan daar geen 30.000 toeristen mee paaien Stéphane Kolijn, hotels Lybeer en Leopold

Volgens Kolijn is het maar normaal dat toeristen hun verblijf in Brugge afbellen. “Logisch, want wie wil nu een stad bezoeken waar musea gesloten zijn en waar je nergens kan gaan zitten om te eten? Oké, restaurants zullen proberen om via een take-awaysysteem toch draaiende te blijven, maar je kan daar geen 30.000 toeristen mee paaien.”



Ontbijt in hotelkamer



Ook hotels moeten verplicht hun bars en ontbijtzalen sluiten. Voor de weinige gasten die er nog zijn, heeft Dimitri Thirion van hotel Jan Brito een voorlopige oplossing klaar. “Toeristen moeten hun ontbijt of maaltijd in hun hotelkamer opeten. We plaatsen morgen het ontbijtbuffet klaar, maar mensen zullen hun borden mee moeten nemen naar hun kamer. Dat is vervelend, maar het is de enige manier.”