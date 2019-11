Drama aan Boudewijnkanaal: één bemanningslid dood uit water gehaald, kompaan (63) vecht voor zijn leven Mathias Mariën

04 november 2019

08u30 11 Brugge Langs het Boudewijnkanaal ter hoogte van de Lisseweegse Steenweg in Zwankendamme bij Brugge is maandagochtend een bemanningslid van een vrachtschip uit het water gehaald. De man, een 63-jarige Nederlander, sukkelde in het water en werd in kritieke toestand afgevoerd. Een tweede bemanningslid was een tijd vermist en werd dood uit het water gehaald.

Het was de schipper van het binnenschip ‘Vivaldi’ die omstreeks 6.30 uur merkte dat er twee bemanningsleden niet aan boord waren. Toen hij ging kijken, trof hij één van zijn manschappen aan in het koude water tussen wal en schip. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en duikers slaagden erin het slachtoffer relatief snel uit het kanaal te halen. De Nederlander werd ter plaatse gereanimeerd en in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn kompaan, over wiens identiteit nog geen zekerheid bestaat, was aanvankelijk vermist. Over hoe de mannen in het water belandden, bestaat nog geen duidelijkheid. Mogelijk waren ze samen op stap geweest in het plaatselijke dorpje. De brandweer zocht verder naar het tweede bemanningslid met een sonarboot en kon het slachtoffer uiteindelijk aantreffen in het water. Hij overleed ter plaatse.